Песков: зона зерновой сделки используется Украиной в боевых целях Песков заявил, что Украина использует зону осуществления зерновой сделки в боевых целях

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина неоднократно использовала зерновой коридор в Черном море в военных целях, о чем сообщали российские военнослужащие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит «Интерфакс», попытки продолжить соглашение без участия России должны учитывать риски, связанные с прохождением маршрута неподалеку от зоны боевых действий.

Речь идет о зоне приближенных военных действий. Без гарантий безопасности есть риски. Здесь мы не можем сказать насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать, — заявил он.

Комментируя позицию стран Запада по черноморскому соглашению, пресс-секретарь президента отметил, что она бессовестна. По его словам, европейские государства не выполнили обязательства по сделке перед Россией.

В данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств. Это не вина господина Гутерриша и ООН, — подчеркнул Песков.

Тем не менее Москва готова бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из соглашения.

Власти Украины ранее обратились к Турции с предложением возобновить зерновую сделку без участия России. К настоящему моменту Анкара еще не приняла решения по данному вопросу, она координирует возможность возобновления соглашения с ООН.