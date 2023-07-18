Украина захотела возобновить зерновую сделку без России Источник: Украина предложила Турции возобновить зерновую сделку без России

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Украина обратилась к Турции с предложением возобновить зерновую сделку без участия российской стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Ранее о таких планах рассказывал президент Украины Владимир Зеленский.

В настоящее время Турция не приняла решения по данному вопросу, отмечает источник. Сейчас Анкара координирует возможность возобновления зерновой сделки без участия России с ООН.

Да, такое обращение получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято, — заявил источник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что зерновая сделка прекратила свое действие. По его словам, Москва готова рассмотреть возможность возвращения к договоренностям в том случае, если требования российской стороны будут выполнены, чего сделано так и не было.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен продолжить поставки зерна по черноморскому коридору. По его словам, страна ждет подтверждения готовности от ООН и Турции. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Киев получил сообщения от владельцев кораблей, выразивших свою готовность продолжать поставки продовольствия.