Киев планирует продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без РФ

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Украина надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Сергея Никифорова. По его словам, сейчас Киев ждет подтверждения готовности от ООН и турецкой стороны. Он отметил, что Россия «срывает договоренности» только с Анкарой и генсеком ООН Гутерришем, так как с Украиной никаких договоренностей не было.

Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел после официального сигнала Российской Федерации подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и в Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу, — приводит слова Зеленского Никифоров.

Президент Украины также отметил, что Киев получил сообщения от владельцев кораблей, курсирующих по Черному морю. Они выразили свою готовность продолжать поставки зерна при получении разрешения от украинской и турецкой сторон соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объявил о прекращении зерновой сделки. При этом Москва готова рассмотреть возможность возобновления соглашения при условии, что договоренности, касающиеся России, будут выполнены, тогда как сейчас этого не происходит.