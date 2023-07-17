Вашингтон настаивает на скорейшем продлении зерновой сделки

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Вашингтон настаивает на продлении зерновой сделки в ближайшее время, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Таким образом он отреагировал на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о прекращении действия сделки в понедельник, передает РИА Новости.

Этого не должно было произойти, и (сделка) должна быть восстановлена как можно скорее. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом, — заявил американский госсек.

По словам Блинкена, у России якобы нет ни единого аргумента в пользу решения отказаться от продления зерновой сделки.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал главное условие возобновления Россией черноморской зерновой инициативы. По его словам, это предоставление Москве гарантии исполнения ее требований.

Чепа поддержал отмену сделки, отметив, что пока условия России игнорируются, соглашение должно быть приостановлено. Он добавил, что европейские государства всячески мешали договоренности, из-за чего пострадали заинтересованные в сделке африканские страны.

Тем временем Германия хочет добиться от России бессрочного продления зерновой сделки. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что Берлин также допускает вариант, при котором действие договоренности не будет краткосрочным.