Германия хочет добиться от России бессрочного продления зерновой сделки

Власти Германии призывают Россию продлить действие зерновой сделки, заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман. По ее словам, в Берлине хотят, чтобы соглашение было бессрочным, передает ТАСС.

Мы, конечно, приняли к сведению заявления Кремля. Мы продолжаем призывать Россию сделать возможным дальнейшее продление зернового соглашения и не переносить конфликт на плечи самых нуждающихся [стран], — сообщила Хофман.

Она добавила, что Германия также допускает вариант, при котором действие зерновой сделки не будет краткосрочным. По словам Хофман, власти ФРГ рассчитывают, что в долгосрочной перспективе поставки зерна и удобрений с Украины станут возможными.

Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, Анкара, Киев и ООН получили официальное уведомление от Москвы о ее возражении против продления зерновой сделки. По словам дипломата, в скором времени российское дипведомство опубликует заявление по данному вопросу. В нем будут изложены все разъяснения по позиции РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки было прекращено 17 июля. Он уточнил, что некоторые пункты соглашения, касающиеся Москвы, не были выполнены.