Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о решении по зерновой сделке Захарова: Москва уведомила Анкару, Киев и ООН об отказе от продления зерновой сделки

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Москва официально уведомила Анкару, Киев, а также Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что в ближайшее время будет опубликовано заявление российского дипведомства с детальными разъяснениями позиции Москвы по зерновому соглашению, передает РИА Новости.

Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки, — сказала дипломат.

Турецкая сторона в свою очередь сообщила, что с сожалением воспринимает решение Москвы касательно продовольственных договоренностей и планирует продолжать диалог с целью решения проблем по сделке, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Такое решение было ожидаемо. Конечно, вызывает сожаление. Но мы будем продолжать работу, содействовать тому, чтобы все препятствия были сняты, — сказал собеседник.

Сегодня, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что зерновая сделка не приносит России выгоды. По его мнению, от механизма по вывозу украинского зерна по Черному морю следует отказаться, так как Запад не станет выполнять свои обязательства в вопросах безопасности и продолжит переходить красные линии.