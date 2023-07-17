В Госдуме назвали главное условие возобновления зерновой сделки Депутат Чепа: соблюдение всех требований России по зерновой сделке может возобновить ее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное условие возобновления Россией черноморской зерновой инициативы — это предоставление Москве гарантии исполнения ее требований, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он считает правильным отмену сделки, отмечая, что пока условия российской стороны игнорируется, соглашение не должно быть в силе.

Россию неоднократно обманывали, поэтому я считаю, что до тех пор, пока мы не будем получать гарантии исполнения — это главное условие, зерновая сделка не должна продлеваться, — заявил Чепа.

По его мнению, пересматривать решение по зерновой сделке должны те страны, которые мешали его реализации. Он также утверждает, что существованию зерновой сделки всячески препятствовали европейские страны, в результате чего пострадали заинтересованные в этой сделке африканские государства.

Договор не может действовать в интересах лишь одной стороны, ущемляя при этом интересы другой, а в данном случае получилось именно так. Исполнению зерновой сделки всячески препятствовали Европейские страны, а заинтересованные бедные страны пострадали, — сказал парламентарий.

Агентство Reuters ранее сообщило, что Международная морская организация ООН (ИМО) получила письмо от российского руководства касательно отзыва гарантий безопасности судоходства после прекращения действия продовольственного соглашения. В нем утверждается, что «гарантии безопасности навигации, выданные российской стороной, будут отменены».

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.