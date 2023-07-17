США пообещали не блокировать Черное море после непродления зерновой сделки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Черное море

Вашингтон не планирует устанавливать военную блокаду Черного моря на фоне непродления зерновой сделки, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга.

Значит, вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду по причине того, что сейчас происходит? Нет, этот вариант не рассматривается на данный момент, — сказал он.

Кроме того, координатор заявил, что американская администрация не рассматривает вариант смягчения санкций против России, чтобы возобновить работу зерновой сделки. При этом Джону Кирби напомнили, что Москва не раз отмечала, что санкции Запада «делают невозможным экспорт ее сельскохозяйственной продукции».

Ранее Вашингтон настоял на продлении зерновой сделки в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о прекращении действия договоренности. По его словам, у Москвы якобы нет ни единого аргумента в пользу решения отказаться от продления сделки.

В то же время зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал правильным отмену черноморской зерновой инициативы. По его словам, главным условием возобновления договоренностей является предоставление Москве гарантий исполнения ее требований.