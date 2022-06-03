Африке предрекли тяжелый продовольственный кризис из-за событий на Украине Глава Африканского банка развития предрек сокращение производства продуктов питания на африканском рынке на 50%

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Производство продуктов питания в Африке может сократиться на 50% из-за проблем с поставками удобрений, вызванных событиями на Украине, заявил глава Африканского банка развития (АБР) Акинвуми Адесина. Он отметил, что власти африканских стран каждый год импортируют до двух миллионов метрических тонн удобрений из РФ и с Украины, сообщает агентство «Синьхуа». Из-за конфликта на украинской территории и нарушения логистических цепочек поставок на континенте может возникнуть «тяжелый продовольственный кризис».

Африка импортирует в год из России и с Украины около 2 млн метрических тонн удобрений. Это означает, что при отсутствии поставок данного объема удобрений и без принятия нами мер по их восполнению производство продуктов питания сократится в Африке на 20–50%. Все говорит о том, что на континенте может возникнуть тяжелый продовольственный кризис, — заявил Адесина.

Глава АБР спрогнозировал, что жители стран Африки будут ощущать последствия кризиса на Украине в течение ближайших пяти лет.

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро ранее заявил, что мир ждет серьезная проблема с продовольствием в следующем году. Эксперт отметил, что главной причиной этого может стать кризис на рынке удобрений.

Он пояснил, что в случае провала в этом направлении на планете повсеместно сократится производство продуктов питания.