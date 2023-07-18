Взрывы в Одессе и Николаеве и атака на Крым: новости СВО на утро 18 июля

Фото: НАК РФ/ТАСС

Ночью 18 июля украинские СМИ сообщили о серии взрывов в разных частях страны. В частности, в Одессе, Николаеве и Харьковской области. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

О взрывах в Одессе и Николаеве стало известно из сообщений украинских изданий ТСН и «Зеркало недели». Отмечалось, что в Одессе прозвучало по меньшей мере пять взрывов. Издание «Украина.ру» сообщало, что ранее был произведен удар по аэродрому Арциз в Одессе, откуда «в последнее время обычно вылетают и хранятся все БПЛА ВСУ».

Также взрывы прозвучали в Харьковской и Николаевской областях. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким написал в Telegram-канале, что в Николаеве произошел пожар. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что огонь охватил нефтебазу в Очаково.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские силы ПВО и средства РЭБ за ночь нейтрализовали 28 беспилотных летательных аппаратов на востоке Крыма, сообщил в своем Telegram-канала глава Крыма Сергей Аксенов. Никто не пострадал, уточнил он.

Министерство обороны РФ подтвердило ночную атаку беспилотников на Крым и назвало ее террористическим актом. В Telegram-канале ведомства отмечается, что все 28 дронов были запущены с территории Украины. Часть из них была сбита системами ПВО, часть нейтрализована средствами РЭБ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что временный мост протяженностью 250 метров появится рядом с Крымским мостом. Он необходим для работы большегрузных кранов, которые займутся восстановлением поврежденного пролета. К восстановлению переправы, по его словам, будут привлечены несколько сотен строителей и проектировщиков. В настоящее время в Воронеже ведется изготовление металлических конструкций, а в Ростове-на-Дону готовят людей и оборудование, подчеркнул он.

Несмотря на то что президент России Владимир Путин назвал взрыв переправы через Керченский пролив террористическим актом киевского режима, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США пока не готовы признать Киев ответственным за теракт на Крымском мосту. Он добавил, что взрыв не оказал влияния на возможности российской армии.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц написал, что за подготовкой к теракту на Крымском мосту «отчетливо торчат британские уши». Он добавил, что Россия обязательно должна ответить на произошедшее.

Тем временем на Крымском мосту уже восстановили движение легковых автомобилей. Как рассказал Хуснуллин, оно производится в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Также создана схема организации дорожного движения по переправе через Керченский пролив.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с журналистами не захотел называть Крымский мост гражданским объектом. Таким образом он ответил на вопрос, является ли переправа законной целью для атак. При этом Кулеба заявил, что этот мост якобы используется для снабжения России топливом, оружием и различным оборудованием, а его строительство якобы было незаконным.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал немедленно начать мирные переговоры по украинскому конфликту. Он указал на то, что условия для диалога становятся все хуже день ото дня.