«Отчетливо торчат британские уши»: военкор Коц о теракте на Крымском мосту Военкор Коц указал на след Британии в подготовке теракта на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

За подготовкой к теракту на Крымском мосту «отчетливо торчат британские уши», написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале. Ответ России на произошедшее обязательно нужен, отметил он.

После первого теракта на мосту через Керченский пролив «ударами возмездия» была нарушена энергетическая инфраструктура Украины. По словам Коца, сейчас с ответом на подрыв спешить не нужно. Минобороны России должно представить план системной работы по уничтожению киевской логистики, в основе которой лежат мосты.

Что в первом случае, что во втором, что в ударе по Чонгарскому мосту за подготовкой отчетливо торчат британские уши. Вот бы и их надрать поучительно. Пусть и в непубличной сфере, — написал военкор.

Ранее президент России Владимр Путин поручил Федеральной службе безопасности и Следственному комитету РФ детально разобрать обстоятельства атаки на Крымской мост, которая произошла утром 17 июля. Кроме этого, глава государства потребовал разработать меры по усилению безопасности этого стратегически важного объекта.

В результате теракта на Крымском мосту был разрушен один автодорожный пролет. Также при атаке погибла семейная пара, их 14-летняя дочь сейчас находится в больнице.