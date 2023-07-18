Аксенов сообщил о 28 сбитых за ночь БПЛА над Крымом

Фото: МО Украины

Российские силы ПВО и средства РЭБ за ночь нейтрализовали 28 беспилотных летательных аппаратов на востоке Крыма, сообщил в своем Telegram-канала глава Крыма Сергей Аксенов. Никто не пострадал, уточнил он.

Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет, — написал Аксенов.

Рано утром 17 июля Аксенов сообщил о взрыве на Крымском мосту, в результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее стало известно, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В Национальном антитеррористическом комитете заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт». Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах показали уничтоженный пролет в сторону Тамани и просевший — в направлении города Керчи.

Telegram-канал SHOT 17 июля сообщил, что ВСУ атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Беспилотник самолетного типа был сбит и рухнул на безопасном расстоянии от ТЭС. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.