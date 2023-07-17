ВСУ атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе SHOT: ВСУ атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что ВСУ атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе. По информации канала, беспилотник самолетного типа был сбит и рухнул на безопасном расстоянии от ТЭС, пострадавших и разрушений нет. Минобороны эту информацию не комментировало.

SHOT пишет, что атака произошла 16 июля около 13:00. Канал сообщает, что ВСУ могли использовать беспилотник-камикадзе.

Утром 16 июля силы ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь. В результате были нейтрализованы десять БПЛА. Во время атаки прекращалось движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, позднее ограничения были сняты. По имеющимся данным, никто не пострадал.

До этого украинские власти взяли на себя ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года. Такое признание сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, после чего загорелись цистерны грузового поезда. В результате четыре человека погибли, обрушились два пролета автомобильной части моста.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия. Оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Впоследствии стало известно, что речь идет о еще одной атаке ВСУ: в результате разрушения одного из пролетов моста погибла семейная пара, их дочь находится в больнице