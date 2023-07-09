В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев Замминистра обороны Украины Маляр: удар по Крымскому мосту нанесла Украина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинские власти взяли на себя ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года. Такое признание в своем Telegram-канале сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику, — написала она.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, после чего загорелись цистерны грузового поезда. В результате четыре человека погибли, обрушились два пролета автомобильной части моста в направлении полуострова. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить пять миллионов рублей родственникам погибшего при теракте на Крымском мосту, по миллиону на каждого члена семьи.

В субботу, 1 июля, оперштаб Краснодарского края сообщил, что на Крымском мосту образовалась автомобильная пробка, которая была растянута на девять километров. Глава Минтранса республики Николай Лукашенко объяснил, что образование пробки связано с медленной работой служб досмотра на пропускном пункте, некоторые водители проходят проверки более двух часов. Он подчеркнул, что на место были отправлены дополнительные сотрудники службы досмотра.