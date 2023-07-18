Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост

Реверсивное движение легковых автомобилей запустили на Крымском мосту по одной полосе, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Машины двигаются по направлению Тамань — Керчь.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь, — написал Хуснуллин.

Он добавил, что сейчас создана схема организации дорожного движения по переправе через Керченский пролив.

Ранее вице-премьер России сообщил, что рядом с Крымским мостом появится временный мост протяженностью 250 метров, который будет использоваться для работы большегрузных кранов. Техника займется восстановлением поврежденного пролета автомобильного полотна.

Хуснуллин добавил, что к 15 сентября планируется запустить один пролет автомобильного полотна. После этого рабочие будут восстанавливать второй пролет. Вес каждого пролета составляет 600 тонн.

В ближайшие дни для восстановления Крымского моста будут привлечены несколько сотен проектировщиков и строителей. На заводе в Воронеже уже началось изготовление металлической конструкции, а в Ростове-на-Дону мостоотряд готовит людей и технику.