Минобороны назвало терактом ночную атаку БПЛА на Крым

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство обороны РФ назвало террористическим актом атаку беспилотников на Крым, говорится в Telegram-канале ведомства. Все 28 дронов были запущены с территории Украины. Часть из них была сбита системами ПВО, часть нейтрализована средствами РЭБ, отметили в военном ведомстве.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым, — сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что системы ПВО уничтожили 17 дронов, средствами РЭБ были подавлены 11 БПЛА.

Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате атаки надводных дронов погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области, их 14-летняя дочь выжила, но получила ранения средней тяжести.

МИД России обратился к международному сообществу с требованием осудить теракт, совершенный на гражданском объекте. В министерстве также осудили циничную реакцию ряда украинских депутатов на информацию о гибели мирных граждан.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания пообещал, что Россия не оставит атаку Крымского моста украинскими дронами без ответа. Глава государства заявил, что поручил Минобороны РФ подготовить предложения по этому вопросу.