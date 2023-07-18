Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Украинские издания ТСН и «Зеркало недели» сообщили, что в городах Одесса и Николаев произошла серия взрывов. По их данным, в настоящее время власти Украины объявили воздушную тревогу в десяти областях страны.

Также была зафиксирована работа системы противовоздушной обороны. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Сейчас сирены звучат в Николаевской и Одесской областях. По информации украинских Telegram-каналов, в Николаеве произошел сильный пожар на территории нефтебазы в районе местного порта.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины подорвали Крымский мост. В результате ударов полностью разрушен автодорожный пролет. Атака была произведена с помощью надводных летательных аппаратов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе погибла семейная пара, их 14-летняя дочь получила ранения. В настоящее время она находится в больнице. Сейчас движение по Крымскому мосту уже восстановлено. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным жестоким терактом киевского режима.