Кирби: США пока не могут обвинить Украину в атаке на Крымский мост Кирби: США пока не готовы приписать ответственность за теракт на Крымском мосту одной из сторон конфликта

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США пока не готовы приписать ответственность за теракт на Крымском мосту одной из сторон конфликта, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Произошедшее не будет иметь «драматического эффекта», отметил он.

Мы не в состоянии приписать ответственность за данную атаку какой-либо конкретной стороне на данном этапе, — сказал Кирби.

По его словам, взрыв на мосту через Керченский пролив никак не повлиял на возможности Вооруженных сил России. Свидетельств этому пока нет, отметил Кирби.

Ранее стало известно, что Киев мог использовать для подрыва Крымского моста американские технологии. В Национальном антитеррористическом комитете России сообщили, что ВСУ нанесли атаку с помощью надводных беспилотников. В результате теракта было полностью разрушено одно пролетное строение дорожной части. Во время удара погибла семейная пара, их дочь сейчас находится в медицинском учреждении в состоянии средней степени тяжести.

Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва ответит на подрыв Крымского моста. По словам главы государства, произошедшее является очередным жестоким террористическим актом киевского режима. Путин назвал это преступление бессмысленным, так как мост давно не используется для военных перевозок.