«Украине решать, как вести эту войну»: Блинкен о теракте на Крымском мосту Блинкен: США следят за ситуацией на Крымском мосту

Фото: White Houseт / Global Look Press

Украина сама решает, как ей вести военные действия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя теракт на Крымском мосту. Вашингтон мониторит ситуацию в связи с происходящим, добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Конечно, Украине решать, как вести эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы, — сказал Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте США.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста было полностью разрушено в результате атаки Вооруженных сил Украины. Теракт произошел утром 17 июля. Примерные сроки возобновления автомобильного движения будут известны позднее, сказал Хуснуллин. В настоящее время железнодорожная часть моста работает в штатном режиме. Один путь незначительно поврежден, однако это не влияет на движение поездов. Сейчас строители проводят обследование для установления объема восстановительных работ.

В ходе совещания президент России Владимир Путин пообещал не оставить без внимания атаку украинских военных на мост через Керченский пролив. Глава государства поручил Минобороны РФ выдвинуть предложения по данному вопросу.