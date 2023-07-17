ВСУ лишат военной помощи? Министр обороны Британии Уоллес уйдет в отставку Кто может прийти ему на смену

Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может покинуть свой пост уже этой осенью. Об этом 53-летний политик рассказал в новом интервью. Уоллес, или Большой Бен, сохранял должность при трех британских премьерах. Кто может прийти ему на смену, изменится ли курс Лондона, который при Уоллесе стал одним из главных поставщиков вооружений Украине, — в материале NEWS.ru.

Почему уходит Уоллес

Как пояснил Уоллес, он добровольно покинет свой пост осенью, когда в правительстве Британии ожидаются кардинальные перестановки. По данным BBC, премьер-министр Риши Сунак в сентябре собирается обновить кадры в своем кабмине с прицелом на следующие парламентские выборы. Их дата пока не назначена, но они должны состояться не позднее конца 2024 года. Обновление команды — последний шанс для Сунака удержать у руля Консервативную партию, чьи рейтинги стремительно падают прежде всего из-за резкого повышения стоимости жизни.

«Большой зверь кабинета направился к выходу. С него довольно», — пишет европейское издание Politico. По словам самого Уоллеса, он больше не будет баллотироваться в члены британского парламента и намерен полностью уйти из большой политики. Никаких интриг тут нет, уверяет министр, он просто устал.

«Я начинал карьеру еще в парламенте Шотландии в 1999 году. [Прошло] 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати», — объяснил Уоллес.

Он сообщил, что будет уделять больше внимания семье и хобби: «Иногда я думаю, что хотел бы просто пойти и заняться тем, что мне нравится, например, „Формулой-1“ или скачками. Я просто хочу попробовать что-то совсем новое».

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес

Как развивалась карьера Уоллеса

СМИ отмечают, что министр уходит на пике своей популярности как среди британцев, так и среди соратников по Консервативной партии. Как признает Politico, Уоллес «обладает редкой чертой среди тори, неизменно возглавляя „турнирную таблицу“ в кабинете министров». Бывший офицер шотландской гвардии, он впервые избрался в палату общин в 2010 году.

Британские эксперты признают, что у политика не раз был шанс стать премьером, однако он «на удивление» никогда не выставлял свою кандидатуру. Сначала Уоллес поддержал Лиз Трасс, а после ее отставки выступал за переизбрание Бориса Джонсона, при котором впервые стал министром обороны в 2019 году. И хотя Джонсону не удалось взять реванш, новый премьер Риши Сунак не стал менять главу оборонного ведомства, несмотря на отсутствие личной лояльности подчиненного.

Как Уоллес не стал генсеком НАТО

BBC напоминает, что Уоллес «занимал должность министра обороны четыре года — дольше, чем любой его предшественник-консерватор». С 2022 года, когда начался конфликт на Украине, в Британии сменилось три премьер-министра, «но Бена Уоллеса, что необычно, всякий раз переназначали».

Своим главным достижением Уоллес считает увеличение расходов на оборону. Уоллесу удалось убедить Даунинг-стрит, что именно она «должна быть стержнем внутренней политики». А уже во вторник Минобороны Британии представит новую стратегию развития вооруженных сил, которая включает планы по внедрению технологий в армейские будни и расширению сил быстрого реагирования.

Западные СМИ предполагают, что Бен Уоллес вынашивал амбиции, выходящие далеко за пределы британской политики, — стать новым генсеком НАТО. Его действительно называли среди возможных преемников Йенса Столтенберга наряду с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, экс-президентом Литвы Далей Грибаускайте и даже бывшим британским премьером Борисом Джонсоном.

По данным The Telegraph, Риши Сунак лично лоббировал кандидатуру Уоллеса во время визита в Вашингтон. Однако на нее наложил вето президент США Джо Байден, хотя и называл британца «очень квалифицированным» для поста генсека Североатлантического альянса. Якобы хозяину Белого дома не понравилось, что Лондон решил в одностороннем порядке обучать украинских пилотов на американских истребителях F-16. Как бы то ни было, но полномочия Столтенберга продлили еще на один год, а Уоллес принял решение уйти из политики.

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер Британии Риши Сунак

Как Уоллес спровоцировал скандал в Вильнюсе

На недавнем саммите НАТО в Вильнюсе Бен Уоллес оказался в центре дипломатического скандала из-за резкого высказывания в адрес Украины. На пресс-конференции 12 июля министр обороны Британии заявил, что украинские чиновники должны проявить «хотя бы толику благодарности» за военную помощь в миллиарды долларов, предоставленную союзниками.

«Знаете, мы не Amazon, — произнес Уоллес фразу, которая мгновенно разлетелась по лентам новостных агентств. — Я говорил им это еще в прошлом году, когда проехал 11 часов [в Киев], чтобы получить список [вооружений]». Он дал понять, что западным странам нередко приходится жертвовать собственными интересами, а также убеждать некоторых «несговорчивых политиков» на Капитолийском холме. Впоследствии британцу пришлось опубликовать твит на украинском языке с оправданиями, что его неверно поняли и он вовсе не хотел обвинять Киев в неблагодарности.

Какое оружие поставляла Британия Украине

BBC отмечает, что при Уоллесе Минобороны Британии первой поставило Украине некоторые виды передовых вооружений, опередив остальных союзников. Среди них боевые танки Challenger 2, находящиеся на вооружении стран НАТО, снаряды с обедненным ураном к ним и крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом действия более 250 км — «самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от Запада на сегодняшний день». Именно после того как британцы объявили об отправке 14 своих танков, их примеру последовали другие европейцы, в том числе немцы, согласившиеся передать ВСУ танки Leopard 2.

Среди прочего вооружения и техники — десятки самоходных артиллерийских установок AS90, системы ПВО, включая ракеты Starstreak, сбивающие низколетящие самолеты на коротких дистанциях, и ракеты малой дальности Brimstone. А также ударные беспилотники и дроны с большой грузоподъемностью для снабжения войск на передовой, реактивные системы залпового огня M270 c высокоточными боеприпасами, более пяти тысяч легких противотанковых средств нового поколения NLAW и противотанковые ракеты Javelin.

В распоряжении ВСУ бронетехника, включая противоминные патрульные машины Mastiff, боеприпасы для стрелкового оружия, а также бронежилеты, шлемы, приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы, техника для подавления GPS и многое другое, заключает BBC.

Фото: army.mod.uk Патрульная машина Mastiff

Сам Уоллес в интервью The Sunday Times привел «забавный анекдот» о том, как еще до февраля 2022 года переписывался с украинским коллегой по поводу поставок вооружений, используя кодовое слово «виски» в качестве шифровки. «Создавалось впечатление, будто он отправлял заказ на алкогольные напитки», — пишет Politico. Издание также напоминает, что Бен Уоллес был среди тех политиков, которые посещали Москву накануне начала украинского конфликта.

В частности, 11 февраля прошлого года он встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Кто может прийти на смену Уоллесу

Опросы показывают, что на ближайших выборах консерваторы сильно рискуют проиграть лейбористам. В этом случае Британию ждет радикальное обновление политического ландшафта. При этом Politico отмечает, что лейбористы «поддерживают Украину не меньше, чем консерваторы», так что радикальной смены курса не будет.

Пока же тори остаются у руля, Риши Сунак задумал тактические перестановки. Среди возможных преемников Бена Уоллеса во главе министерства обороны СМИ называют политиков второго эшелона, например, заместителя министра финансов и главного секретаря казначейства Джона Глена, заместителя главы Форин Офис Энн-Мари Тревельян и замминистра внутренних дел Тома Тугендхата.

В частности, господин Тугендхат известен тем, что предложил выслать из королевства всех граждан России. Впоследствии он пояснил, что имел в виду не россиян, «ставших частью [британского] общества», но «агентов спецслужб».

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Замминистра внутренних дел Британии Том Тугендхат

Как предположил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пока преждевременно судить, изменится ли уровень военной поддержки Украины при новом министре и какими будут отношения Лондона с Москвой.

«Я думаю, что принципиально ничего не изменится с его уходом, — заявил Григорий Карасин NEWS.ru. — У нас с Британией всегда были очень непростые отношения. Но, как любили говорить умные политики и в Лондоне, и в Москве, мы никогда не подходили к этим отношениям слишком легковесно. Сейчас же создается впечатление, что Британия как-то выбилась из этого правила, что вызывает озабоченность. Хотелось бы, чтобы было больше здравомыслия и реалистичного взгляда на современную политику. Такое ощущение, что мы толкаем Украину в пропасть, и как бы всем нам со всем международным сообществом туда не попасть. Надо более ответственно подходить [к ситуации] — игра пошла по-крупному».

По словам сенатора, надо посмотреть, кто конкретно заменит Уоллеса. «Будем судить по конкретным решениям», — заключил Григорий Карасин.

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