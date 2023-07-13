Беспомощные украинцы и триумф НАТО: кто и как в мире оценил итоги саммита Что писали про саммит в США, Великобритании, России и на Ближнем Востоке

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Наусед

В Вильнюсе завершился саммит НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры согласовали «надежные» оборонные планы и договорились о сближении Украины с блоком. В публикации МИД РФ по итогам мероприятия говорится, что организация окончательно «вернулась к схемам холодной войны». Как в мире оценили итоги саммита НАТО — в подборке NEWS.ru.

Как оценили саммит НАТО в США

Джо Байден: «Альянс будет противостоять России, сколько потребуется»

Речь президента США Джо Байдена Белый дом анонсировал как основную. Американский лидер заявил, что еще никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего, как сегодня.

«Россия делала ставку, что НАТО распадется, что наше единство распадется, а лидеры демократии будут слабыми. Но она ошиблась», — сказал Байден. По его словам, НАТО более заряжена и едина, чем когда-либо в своей истории.

Он также отметил, что все недовольства украинского лидера Владимира Зеленского из-за отсутствия сроков принятия Киева в Альянс развеялись. По словам американского лидера, это произошло после того, как страны Группы семи (G7) подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины в виде долгосрочных военных поставок. Ранее Зеленский назвал «абсурдом», что лидеры Альянса не называют точных сроков вступления Киева в блок.

Завершая свое выступление, Байден пообещал, что Альянс будет противостоять России «столько, сколько это потребуется».

Reuters пишет, что Байден своими заявлениями решил сплотить союзников и продемонстрировать собственную роль на мировой арене перед президентскими выборами в США в 2024 году. Издание отмечает, что он пытается избавиться от разногласий внутри страны и за ее пределами.

The New York Times: «Разногласия в НАТО остаются»

Американская газета The New York Times опубликовала материал с заголовком «Несмотря на успехи на саммите НАТО, разногласия остаются». Издание отмечает, что в итоговом коммюнике были двусмысленные формулировки, которые скрывали разногласия между членами Альянса. «Высокопоставленные чиновники считают, что НАТО упустила возможность, ведь можно было бы более точно указать, что Украина должна сделать, чтобы стать членом, когда закончится конфликт», — пишут обозреватели NYT. При этом газета отметила, что отношения Киева с блоком значительно улучшились после создания совета «Украина-НАТО».

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите НАТО

Как отреагировали на саммит НАТО в России

Мария Захарова: «Саммит НАТО был провальным»

Результаты вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы, Москва отреагирует своевременно и соответствующим образом, заявили в МИД РФ. В ведомстве заявили, что российская армия помимо всего прочего будет укреплять системы обороны страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала саммит НАТО «провальным». «Фейл-саммит, когда членство не стоит», — сказала Захарова.

Дмитрий Медведев: «Альянс и Россия на грани войны»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание, что по итогам саммита был создан совет Украина-НАТО. Он напомнил, что в 2002 году был сформирован аналогичный Совет Россия-НАТО и «всем хорошо известно, чем он закончился».

«Сейчас Альянс и наша страна находятся на грани (точнее, за ее пределами) войны. На этот раз все закончится иначе. Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», — отметил Медведев.

Алексей Журавлев: «Киев уже проиграл»

Киев уже проиграл по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий объяснил, что Западу ни в коем случае не нужна война с Россией, поэтому от президента Украины Владимира Зеленского требуют победы на поле боя.

По словам депутата, у НАТО уже другие проблемы, и Альянс обсуждает возможное расширение на Тихоокеанский регион, о чем свидетельствует присутствие на саммите руководства Австралии, Японии и Южной Кореи.

Фото: МИД РФ Мария Захарова

Что думают о саммите НАТО в Великобритании

Риши Сунак: «Законное место Украины в НАТО»

Гарантии безопасности от G7 не должны подменять членство страны в НАТО, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил журналистам, что хочет видеть «очевидный прогресс» на пути к возможному членству и что «законное место» Украины в Альянсе. Британский премьер также подчеркнул, что Альянс станет сильнее после присоединения Киева к нему.

Бен Уоллес: «Мы хотим видеть благодарность Киева»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам саммита заявил, что рано или поздно Украина станет членом НАТО. Он также добавил, что хотел бы предостеречь Украину от слишком жесткой риторики в адрес союзников, поскольку «люди хотят видеть благодарность, нравится вам это или нет». Комментируя слова британского министра, Зеленский заявил, что не вполне понял суть высказанных претензий, и поручил министру обороны Украины Алексею Резникову связаться с коллегой.

BBC: «Не надо вырывать слова Уоллеса из контекста»

Обозреватель BBC Джеймс Ландейл считает, что не надо вырывать слова министра из контекста. «Уоллес просто предлагал Киеву проявлять больше политической прозорливости. Замечания Уоллеса были похожи на напоминание родителя, который говорит ребенку, чтобы тот не забыл написать родственнику открытку со словами благодарности, если хочет получить от него подарки и на следующий год», — написал Ландейл.

The Guardian: «Разочарование Зеленского чуть не переросло в ссору»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось «перенастроиться», чтобы избежать разлада на саммите НАТО в Вильнюсе, пишет The Guardian. По мнению издания, когда украинский лидер прибыл на саммит, «было ясно, что необходима некоторая перенастройка, чтобы разочарование не переросло в ссору». Недовольства украинского президента о решении членов Альянса по Украине «могло омрачить» мероприятие.

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский встречается с президентом Риши Сунаком (премьер-министром Соединенного Королевства)

Что говорят о саммите НАТО на Ближнем Востоке

Али Хаменеи: «США готовы жертвовать народом Украины»

За саммитом НАТО следили и на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США готовы пожертвовать народом Украины, чтобы набить карманы своего военно-промышленного комплекса и оружейных компаний. По словам аятоллы, положение «бедных и беспомощных» украинцев — доказательство продолжения «колониальных и грабительских идей Запада». Верховный лидер Ирана также выразил уверенность, что сегодня Запад является более уязвимым, чем когда-либо.

Al Jazeera: «Стакан наполовину пуст без сроков»

Совет Украина-НАТО действительно был бы шагом вперед, если бы в его рамках были четко сформулированы шаги и условия, которые Киеву необходимо выполнить, чтобы стать членом блока, пишет арабское издание Al Jazeera. «Но стакан все еще наполовину пуст без четких сроков членства Киева. Это не создает стимула для [президент России] Владимира Путина остановить войну», — пишет Al Jazeera.

The National: «Ничто в НАТО ненормально»

«Ничто в НАТО ненормально. Он нужен только для того, чтобы Европа продемонстрировала приверженность блоку, в которой США являются однополярной державой», — пишет The National. Издание отметило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осуществил «решительный разворот, чтобы укрепить западный Альянс», разрешая Швеции вступить в блок.

Чем саммит НАТО обеспокоил Китай

Ван Вэньбин: «НАТО называет черное белым»

Пекин обеспокоился заявлениями НАТО о том, что организация является «ядерным Альянсом». Об этом было сказано в итоговом коммюнике после первого дня саммита. По словам китайских представителей, такое обстоятельство еще больше обострит региональную напряженность. Они призвали Альянс обеспечивать стабильность в мире.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбин, комментируя итоговый документ саммита НАТО, заявил, что он «называет черное белым» и наполнен «менталитетом времен холодной войны и идеологическими предрассудками». В Пекине подозревают, что военный блок просто ищет предлоги для дальнейшей экспансии на Тихий океан.

Global Times: «НАТО закрыла дверь перед Украиной»

Китайское издание Global Times написало, что НАТО закрыла дверь для вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем, поэтому Киеву надо подумать, как положить конец конфликту с Россией альтернативными способами. «НАТО еще раз подтверждает, что Запад хочет использовать Украину исключительно для противостояния с РФ и не хочет нарушать правила, чтобы дать Киеву реальную защиту», — отмечает издание.

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