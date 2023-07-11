Стало известно, какую еще технику Германия передаст Украине Германия поставит Украине две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 Leopard 1A5

Фото: Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Германия направит Украине новый пакет военной помощи на сумму до €700 млн, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на форуме НАТО в Вильнюсе. В этот пакет войдут две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1 A5 и другие военные средства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минобороны ФРГ.

Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

Киев также получит от ФРГ пять ремонтно-эвакуационных бронемашины, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, пять тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм и средства для разминирования.

В рамках нового пакета также предусмотрена передача Украине комплекса средств борьбы с беспилотниками, а также комплекса средств ближней разведки на базе немецкого БПЛА LUNA.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна уже де-факто находится в НАТО. Он отметил, что на саммите в Вильнюсе Киев ожидает четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в Альянсе.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО. По его мнению, данный вариант должен стать промежуточным между нынешним положением вещей и моментом вступления в Альянс.