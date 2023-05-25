Появилось видео, как танки Challenger 2 вырывают российские «зубы дракона» ВСУ оснастили специальными ковшами британские танки Challenger 2 для прорыва укреплений

Фото: Global Look Press

ВСУ научились применять британские танки Challenger 2 против российских укреплений из железобетона, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинские военные оснастили боевые машины специальными ковшами.

На кадрах видно, что британский танк с прикрепленным спереди ковшом достаточно легко преодолевает препятствия в виде пирамид. Как отмечается, такие укрепления из железобетона — «зубы дракона», распространены по всей линии соприкосновения. Они должны противодействовать продвижению техники ВСУ.

Ранее замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил в письменном ответе на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба», что Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. По его словам. Британия не отслеживает их использование и не имеет никаких обязательств по ликвидации последствий применения этих боеприпасов.

Отвечая на вопрос, имеет ли Минобороны королевства обязательство производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта, Хиппи заявил, что у Великобритании таких обязательств нет.