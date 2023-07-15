Британский министр обороны уйдет в отставку Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью и уйдет из политики

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Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен покинуть правительство в ходе очередных перестановок в кабмине в сентябре этого года, сообщило издание The Times. Он заявил, что устал от политики и хочет завершить карьеру. При этом он подчеркнул, что не покинет пост министра раньше положенного срока.

Я покину свой пост осенью этого года. Я устал от политики, — сказал он.

Информация о том, что Уоллес может покинуть свой пост появилась 15 июля.

По данным британских СМИ, следующим министром обороны могут стать замглавы Минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, адресованное лидерам европейских стран после просьбы Бена Уоллеса быть более благодарным за военную помощь. В обращении он сказал «спасибо» 47 раз. 12 июля Уоллес заметил, что Украине следует выражать большую благодарность за поставки вооружений Западом, тем более, что Британия — не Amazon.