Министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост Times: министр обороны Британии Уоллес рассматривает возможность осенью покинуть пост

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Бен Уоллес

Министр обороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть должность осенью, когда в кабмине планируют произвести перестановки, сообщает Times. По данным издания, глава военного ведомства может навсегда уйти из политики.

Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть правительство в ходе осенних перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны, — отмечается в публикации.

При этом Уоллес, как подчеркивает Times, хотя и намерен уйти в отставку, до сих пор поддерживает британского премьера Риши Сунака и возглавляемое им правительство.

По данным издания, следующим министром обороны могут стать замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, адресованное лидерам европейских стран после просьбы Бена Уоллеса быть более благодарным за военную помощь. В обращении он сказал «спасибо» 47 раз. 12 июля Уоллес заметил, что Украине следует выражать большую благодарность за поставки вооружений Западом, тем более, что Британия не Amazon.