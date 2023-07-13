Зеленский 47 раз сказал «спасибо» европейским лидерам Зеленский в ответ на просьбу Уоллеса о благодарности записал видео, сказав спасибо 47 раз

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, адресованное лидерами европейских стран после просьбы главы минобороны Британии Бена Уоллеса быть более благодарным за военную помощь. В обращении он сказал «спасибо» 47 раз.

Я благодарю президента Байдена и всю Америку. <...> Спасибо Литве за организацию саммита. <...> Спасибо Нидерландам, <...> Дании, <...> Франции и господину президенту Макрону, — перечислил Зеленский.

12 июля Уоллес заметил, что Украине следует выражать большую благодарность за поставки вооружений Западом. По его словам, для оказания Киеву военной помощи иногда приходится уговаривать страны жертвовать собственными запасами или «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке».

До этого стало известно, что перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский обвинил Альянс в абсурдности. Он возмутился отсутствием каких-либо временных рамок для приглашения и для членства Украины в организации.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отметил, что Зеленскому не стоило с сарказмом показывать разногласия между Киевом и НАТО. Дипломат добавил, что страна нуждается в поддержке со стороны союзников, однако не ждет, что они будут воевать «за нее».