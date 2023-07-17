Новым министром обороны Великобритании может стать известный русофоб Новым главой МО Великобритании может стать Том Тугендхат, требовавший высылки всех россиян

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новым министром обороны Великобритании может стать нынешний замглавы британского МИД Том Тугендхат, известный своими антироссийскими высказываниями. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. Действующий руководитель оборонного ведомства Бен Уоллес ранее объявил о желании покинуть пост осенью.

Как рассказали собеседники издания, 50-летний Тугендхат представляется для ряда членов правящей Консервативной партии «естественным преемником» Уоллеса.

Серьезные времена требуют серьезного лидера. Того, кто понимает сложность военного дела и геополитику конкуренции среди великих держав. имеет боевой опыт, что, на мой взгляд, необходимо, учитывая текущий конфликт на Украине, — рассказал один из депутатов-тори.

Также многие парламентарии из числа консерваторов разделяют жесткий подход Тугендхата к Китаю. Власти КНР даже ввели против него санкции по причине «лжи и дезинформации» относительно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, где, как утверждается, ущемляются права национальных меньшинств.

В период с 2003 по 2013 год Тугендхат проходил службу в армии, в том числе в Ираке и Афганистане, имеет звание подполковника. Он впервые был избран в палату общин в 2015 году.

Летом 2022 года Тугендхат выступил с предложением выслать из Великобритании всех россиян. Он признался, что Соединенное Королевство нацелено в первую очередь отстаивать собственные интересы. В то же время Тугендхат добавил, что страна согласна встать на защиту россиян, которые проживают в Великобритании долгое время и успели интегрироваться в местное сообщество. Однако те, кто может нести угрозу для безопасности, не смогут найти здесь убежище, подчеркнул парламентарий.