Кандидат в премьеры Великобритании предложил выслать из страны россиян Британский парламентарий Том Тугендхат: нужно начать высылать из страны россиян

Фото: Elliott Franks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Том Тугендхат

Британский парламентарий Том Тугендхат, которого считают одним из основных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, выступил с предложением выслать из станы всех россиян, передает ТАСС. По его словам, Лондону вовсе не нужна никакая перезагрузка отношений с Москвой.

Нам нужно признать, что нашей стране необходимо защищать и себя, и людей, оказавшихся в уязвимом положении, — сказал депутат.

Он признался, что Соединенное Королевство нацелено в первую очередь отстаивать собственные интересы. В то же время Тугендхат добавил, что страна согласна встать на защиту россиян, которые проживают в Великобритании долгое время и успели интегрироваться в местное сообщество. Однако те, кто может нести угрозу для безопасности, не смогут найти здесь убежище, подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который считался основным претендентом на пост премьер-министра страны, заявил, что решил не принимать участие в борьбе за должность главы правительства и за пост лидера Консервативной партии. Он написал, что взвесил все за и против и принял сложное решение выйти из этой гонки.