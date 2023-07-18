Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харьковской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Украинский телеканал ТСН сообщил, что в Харьковской области Украины прогремело несколько взрывов. Местные власти объявили воздушную тревогу в семи областях страны.

В настоящее время сирены звучат в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Серия взрывов также произошла в городах Одесса и Николаев.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ранее сообщил, что на месте взрыва началось возгорание. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Пожар случился на территории нефтебазы около порта, написало украинское издание «Зеркало недели».

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали Крымский мост. В результате теракта один автодорожный пролет был полностью разрушен. Жертвами подрыва стала семейная пара, это подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Их дочь сейчас в больнице, она находится под присмотром медиков. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.