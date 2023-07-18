Пожар произошел на месте взрыва в украинском Николаеве

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил, что на месте взрыва в украинском городе Николаев начался пожар. По его словам, предварительно, в результате происшествия жертв нет.

Ранее стало известно, что в Одессе и Николаеве произошла серия сильных взрывов. В регионах работают системы противовоздушной обороны. Подробностей о произошедшем пока нет.

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях страны. По данным издания «Зеркало недели», взрывы в Одессе слышны третий раз за ночь.

Накануне киевский режим совершил второй теракт на Крымском мосту. В результате атаки надводными беспилотниками был полностью уничтожен один автодорожный пролет. Жертвами подрыва моста стали мужчина и женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Их дочь получила ранение. В настоящее время движение легкового транспорта на объекте восстановлено.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным жестоким терактом Украины. Он пообещал, что Москва ответит на подрыв Крымского моста.