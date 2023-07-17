Россия ответит на теракт на Крымском мосту: что предложит Путину Минобороны Президент поручил ФСБ и СК РФ выяснить обстоятельства нападения в Керченском проливе, а Минобороны — подготовить варианты ответа на удар

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в районе Крымского моста

Президент России Владимир Путин вечером 17 июля провел совещание по ситуации на Крымском мосту. Утром объект атаковали беспилотники. Дорожное полотно повреждено, автомобильное движение перекрыто. Во время удара погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь в состоянии средней тяжести отправили в больницу Краснодара. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Что сказал Путин об атаке на Крымский мост

Президент отметил, что произошедшее на Крымском мосту — очередной жестокий террористический акт киевского режима. «Это преступление бессмысленное, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок», — заявил Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий ЧП, которое произошло на мосту.

Он пообещал: «Ответ со стороны России на теракт, конечно, будет, Минобороны России уже готовит соответствующие предложения».

Путин поручил ФСБ и Следственному комитету РФ детально разобраться в случившемся. «Уверен, что все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены», — заявил президент. Также Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на мосту, напомнив, что это уже второй теракт.

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«Оказать поддержку людям»

Путин заявил, что важно оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия моста оказались в трудном положении, попросил доложить, какая им оказывается им помощь. Президент также поручил оказать помощь пострадавшей при теракте девочке и ее родственникам, взять вопрос на контроль.

«Нужно всесторонне оценить ущерб от теракта на Крымском мосту и максимально оперативно восстановить все», — подчеркнул Путин. «То, что опоры Крымского моста не повреждены, это самое главное», — подчеркнул он.

«Ситуация в целом ясна. Все знают, что нужно делать. Рассчитываю на то, что работа будет организована ритмично и слаженно, приведет к нужному нам результату», — сказал глава государства.

В правительстве признались, что ожидали худшего ущерба

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин перед совещанием лично проверил состояние конструкции. Он доложил: одно пролетное строение автодорожной части моста разрушено и не подлежит восстановлению. Один путь железнодорожной части моста имеет незначительные повреждения. По его словам, водолазы осмотрели опоры — они оказались целыми.

«Мы ожидали худшего, но опоры в нормальном состоянии», — признался вице-премьер.

Когда восстановят автомобильное движение по Крымскому мосту

Также Хуснуллин заверил, что первые легковые автомобили смогут проехать по мосту уже к концу суток. Пока движение автомобилей будет реверсивным, то есть в обе стороны, но по очереди. Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября.

Фото: t.me/mkhusnullin Марат Хуснуллин во время посещения Крымского моста

Контрудар будет жестче, чем после первого теракта?

Депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал ответить обстрелами по украинским административным зданиям и средствам коммуникации. «После первой атаки на Крымский мост было снято табу на бомбардировки инфраструктуры, но оказывается, это Киев никак не трогает. У них есть другие системы коммуникаций. В частности, украинцы до сих пор смотрят телевидение, пользуются телефонами и интернетом. Эти очень уязвимые центры и станции, как, например, обработки данных. Потеря столь важных узлов коммуникации серьезно осложняет жизнь», — заявил NEWS.ru депутат.

По словам Матвейчева, если украинское общество поддерживает теракты, подобные нынешнему, то такие удары со стороны России могут последовать. «Если хотите воевать, то воюйте на поле боя, но прекратите устраивать теракты в наших регионах», — обратился депутат к властям Украины.

«Не могут добиться успехов на поле боя и бьют по гражданским»

Ответом Москвы на нападение станет продолжение спецоперации и достижение всех ее целей, заявил другой депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев.

«Взрывы под Крымским мостом — очередной теракт, в результате которого пострадали мирные люди. ВСУ, хотя их накачивают западным вооружением, не могут добиться успехов на поле боя и бьют по гражданским», — возмутился в интервью NEWS.ru депутат.

Понятно, что теракт направлен не только на срыв туристического сезона в России, таким образом противник хотел бы оказать политическое давление на Москву, считает депутат. Он не исключает, что одной из целей была попытка срыва зерновой сделки и ухудшение отношений России с Турцией.

«Хочу отметить, что Крымский мост оставался и остается под защитой. И с моря, и с воздуха, и на земле. Предупреждается множество атак, о которых не сообщалось. Если бы не работа наших спецслужб, жертв от действий ВСУ могло быть куда больше», — заверил Гаджиев.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Какова будет логика ответного удара

На подрыв моста отреагировали российские военные эксперты и корреспонденты. Военкор Александр Сладков напомнил, что после прошлой атаки на мост Россия начала массированные обстрелы объектов ВСУ по всей территории Украины. «По логике мы можем ждать какого-то масштабного ответа и в этот раз», — предположил корреспондент.

Военный аналитик Герман Куликовский считает, что лучшим ответом станут удары по мостам на Днепре. «Уничтожение или максимально возможное повреждение мостов через Днепр. Хотя это даже не ответ, а простая военная необходимость. Надо просто буднично и качественно делать свою работу», — подчеркнул Куликовский.

Публицист Андрей Медведев считает, что теракт на Крымском мосту только добавит украинским солдатам гонора, как и налеты БПЛА на Москву, но не будет иметь военных последствий. «У нас есть еще одна причина, чтобы провести полную деконструкцию украинского государства в его нынешнем формате», — подчеркнул Медведев.

Когда Крымский мост был атакован в прошлый раз

8 октября прошлого года Крымский мост был атакован с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автодорожной части моста, а на железнодорожной загорелись топливные цистерны. После ремонта мост был полностью открыт для движения в феврале.

Спустя два дня, 10 октября, Владимир Путин заявил, что приказал нанести «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». По данным военных аналитиков, было использовано более сотни ракет.

Фото: vk.com/crimeabadnews Крымский мост во время теракта 8 октября 2022 года

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