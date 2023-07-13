Проблемы в армии: как исправить замечания, на которые указал генерал Попов Как наладить охоту за «блуждающими стволами» ВСУ и исправить другие недостатки на фронте, о которых заявил генерал Попов?

Фото: МИД РФ

Иван Попов

Генерал Иван Попов после ухода с поста командующего 58-й армией озвучил проблемы, свойственные, по его словам, российскому фронту. Обращаясь к сослуживцам, генерал высказал мнение, что ВС РФ отстают в контрбатарейной борьбе, из-за чего несут потери от вражеского артогня. Эксперты рассказали NEWS.ru, как решить названные генералом проблемы.

Почему так важна контрбатарейная борьба на фронте

Как отметил генерал-майор Иван Попов в обращении к однополчанам, главная трудность, которую испытывают его части при отражении наступления ВСУ, — недостаток контрбатарейной борьбы, ее технического оснащения. Именно об этом Попов, по его словам, доложил командованию незадолго до отстранения от должности.

«Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки», — сказал бывший командарм. Он добавил, что именно по этой причине российские подразделения зачастую несут потери.

Сам по себе смысл контрбатарейной борьбы прост: разведка должна быстро обнаруживать орудия противника, передавать их координаты своим артиллеристам, а уже те огнем своих орудий должны как можно быстрее подавить вражескую артиллерию.

В современных армиях для этих целей используются специализированные станции артиллерийской разведки и станции контрбатарейной борьбы. С помощью радаров они засекают полет вражеских снарядов, вычисляя точку, откуда те были выпущены.

Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru подтвердил слова генерала: «Контрбатарейная борьба более чем важна, тут Иван Иванович [Попов] абсолютно прав. Ее недостаток всегда приводит к большим потерям», — сказал он.

До начала СВО среди военных аналитиков преобладали идеи о том, что традиционные вооружения типа танков и ствольной артиллерии в современных боевых действиях ушли на второй план.

«Считалось, что больше не нужно строить укрепленную оборону — и любая оборона будет подвижной. Однако СВО показала, что большие фронты остаются, что без крупнокалиберной артиллерии решать серьезные задачи по-прежнему нельзя. Характеристики оружия изменились, но сама суть боя осталась», — рассуждает в интервью NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Фото: МО Украины Боевая работа расчетов САУ Мста-С

Что использует украинская армия против ВС РФ

По мнению Александра Артамонова, у украинских частей, ведущих натиск в Запорожской области, недостатка в станциях артиллерийской разведки нет. Насколько ему известно, против российской 58-й армии там действует 9-я армии ВСУ, которая применяет американские станции типа AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

«AN/TPQ-36 имеет дальность до 20 и более километров, а мощнее всего — AN/TPQ-37 с дальностью обнаружения целей до 50 километров. У этих станций фазированные антенные решетки, то есть они могут отслеживать сразу много целей», — уточнил Артамонов.

По его оценке, на момент начала наступления в июне у ВСУ было около 130 подобных станций, но с тех пор некоторое количество российские войска могли уже уничтожить, — и, вероятно, осталось 100-112 станций.

Причем ВСУ используют специальную тактику для подавления российской артиллерии, рассказывает эксперт. «Они пускают 10 так называемых „блуждающих стволов“, то есть самоходных артустановок, разбив их на группы по 3-4 единицы. „Блуждающие“ действуют в квадрате 10 на 10 километров, это их зона ответственности. В центре этого условного квадрата стоит командный пункт с американской станцией AN/TPQ».

По мнению эксперта, так достигается хорошее покрытие района радаром станции, и в результате любая из групп украинских САУ может открыть огонь по позиции наших артиллеристов уже через полторы минуты после того, как американский радар обнаруживает выпущенный с российской позиции снаряд.

Фото: Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown, 10th Press Camp Headquarters, Public domain, via Wikimedia Commons Две единицы AN/TPQ-36 поставленные Украине в 2015 году

Чем ВС РФ могут ответить ВСУ

«У нас есть собственные станции артиллерийской разведки и наведения, и уже давно. Но, видимо, прежняя недооценка необходимости таких станций привела к их нехватке. Есть станции АРСОМ (Артиллерийская станция обнаружения минометов), „Пантера“, „Зоопарк“», — перечислил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

Как предполагает Литовкин, внедрение этих образцов в войска пока отстает от потребностей. «Управления снабжения, видимо, недостаточно их заказали в подразделения. И в общем недостаточно отработана система контрбатарейной борьбы. Такие упущения обнаружились в боевой подготовке наших артиллеристов, в их материально-техническом снабжении», — посетовал Литовкин.

«Безусловно, этими вопросами надо заниматься, другого мнения быть не может. При этом ничего нового изобретать не надо, всё уже разработано давно. Надо запустить производство нужных образцов — раз, поставить их непосредственно в войска — два, обучить для них людей в достаточном количестве — три», — перечисляет эксперт.

«Тут, как с беспилотниками. Все знают, что без БПЛА трудно корректировать огонь, определять цели. Так ведь у нас давно разработаны системы разведывательно-ударных комплексов с использованием дронов. Уже десятки людей защитили диссертации по этим вопросам. Но где все это в войсках?» — задаётся вопросом Литовкин.

Фото: МИД РФ Боевая работа расчета разведывательного БПЛА «СуперКам»

Украинские пушки против российского «Пенициллина»

Артамонов вторит коллеге: «У нас есть уникальные станции звукотепловой артиллерийской разведки „Пенициллин“, они наиболее эффективны в современных условиях, но их совсем мало».

Как известно, в комплексе 1Б75 «Пенициллин» используются четыре звукотепловых локатора. В отличие от американских станций типа AN/TPQ, в его работе не используются радиоволны, поэтому противник не сможет засечь «Пенициллин» радиотехническими средствами и заглушить его работу системами радиоэлектронной борьбы.

По оценкам Артамонова, больше всего в войсках РФ используются станции контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

«Очень хорошая станция с дальностью обнаружения целей от 12 до 22 километров, то есть абсолютно сопоставимо с американской моделью AN/TPQ-36. И „Зоопарки“ могут одновременно обнаруживать и рассчитывать траектории до 70 снарядов. Это много», — пояснил эксперт.

Фото: Allocer, Public domain, via Wikimedia Commons Зоопарк (РЛС)

Какие проблемы ВС РФ доставляет гаубица «три топора»

По словам Литовкина, кроме нехватки станций разведки, у нас есть и другая сложность, — так сказать, смежная. Он высказывал мнение, что «к сожалению, по дальности стрельбы наша артиллерия отстает».

«А между тем, этот параметр имеет ключевое значение. Приходится признать, что натовские артсистемы типа американской гаубицы 777 стреляют дальше, чем подобные наши», — пояснил Литовкин (на фронте эта гаубица известна как «три топора». — NEWS.ru).

Как считает Артамонов, станции контрбатарейной борьбы типа «Пенициллин» и «Зоопарк» в российских войсках лучше всего было бы соединить в работе с артиллерийской системой «Коалиция-СВ».

«Эту проблему генерал Попов не озвучил, но о ней говорят профессионалы. Насколько нам известно, дальнобойных установок „Коалиция-СВ“ у нас совсем мало. Говорят, около 10 единиц — по состоянию на прошлую зиму. „Коалиция-СВ“ работает с полной автоматизацией — и в процессе заряжания, и при наведении на цель. Установка приспособлена к действиям в трудных погодных условиях, в пыли и грязи. Но их у нас — буквально единицы», — посетовал Артамонов.

Отдельной проблемой на фронте остается работа спутниковой системы Starlink («Старлинк»), добавляет эксперт. Именно благодаря компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, в украинской армии поддерживается связь между станциями AN/TPQ и артиллерией. «Если заглушить Starlink над украинской территорией, то тогда мы бы оказались в преимуществе. Почему наши ВКС эту связь противника не глушат?» — недоумевает Артамонов.

Что известно об отстранении генерал-майора Ивана Попова

Вечером 12 июля в соцсетях распространилась запись с голосом генерал-майора Ивана Попова (позывной Спартак), известного в военной среде успехами на Запорожском фронте. В частности, аудио было выложено в Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по обороне, депутата Госдумы Андрея Гурулева. Сообщалось, что Иван Попов отстранен от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ «за правду». Минобороны эту информацию не комментировало.

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