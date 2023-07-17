Россия приостановила зерновую сделку: что это значит, к чему приведет Эксперты оценили действия Москвы после подрыва Крымского моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рано утром 17 июля, в последний день действия зерновой сделки, два украинских морских беспилотника атаковали Крымский мост. В результате взрыва погибли два человека, один был госпитализирован. Через несколько часов после ЧП пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. Позднее это подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Что такое зерновая сделка, как на ее окончание повлиял подрыв Крымского моста и каких последствия ждать Киеву, — в материале NEWS.ru

Почему Россия приостановила зерновую сделку

После удара по Крымскому мосту пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка прекратила свое действие.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — отметил Песков.

По его словам, Москва готова вернуться к реализации соглашения, если российская часть сделки будет выполнена. При этом ЧП на Крымском мосту не повлияло на решение России об участии в договоренностях, добавил Песков.

Пока Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор в северо-западной части Черного моря и восстановила там режим временно опасного района. Вслед за этим фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре подорожали на 4,24%, до $6,89 за бушель, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже.

Фото: Serhii Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что говорят эксперты о заморозке зерновой сделки

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак полагает, что остановка зерновой сделки дает России возможность наносить удары по терминалам, портам и другой инфраструктуре, которая была частью «зернового коридора».

Военный эксперт Александр Артамонов высказал предположение, что РФ может объявить российские и нейтральные воды, где проходят караваны зерновой сделки, бесполетной зоной и запретить плавательным средствам там перемещаться.

«Россия могла бы атаковать нарушителей авиационными средствами, подлодками, кораблями, береговыми батареями, а также другим вооружением», — поделился он в разговоре с NEWS.ru.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил NEWS.ru, что удар по Крымскому мосту связан не столько с зерновой сделкой, сколько с неудачным контрнаступлением ВСУ на фронте.

«Это очередной акт украинского государственного терроризма. И скорее, он совершен на фоне провального контрнаступления и далеко не тех итогов от саммита НАТО, которых ждал киевский режим», — сказал парламентарий.

Дудчак считает, что удар был реакцией президента Украины Владимира Зеленского на неутешительные итоги последнего саммита НАТО и попыткой отвлечь от них внимание.

Фото: СК РФ Последствия удара по Крымскому мосту

Что значит для Турции приостановка зерновой сделки

Эрдоган уже заявил, что продовольственное соглашение «ушло в историю», и сказал, что намерен обсудить вопрос с президентом России Владимиром Путиным по телефону в ближайшее время.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев заметил в беседе с NEWS.ru, что отказ от зерновой сделки может нанести ущерб российско-турецким отношениям.

«На самом деле Киеву все равно, действует зерновая сделка или нет: будет сделка — продолжится насыщение зерном рынков Европы в ущерб голодающим странам, не будет сделки — могут испортиться отношения между Россией и Турцией», — пояснил он

По словам Дудчака, Турция зарабатывала на сделке большие деньги, поскольку большую часть украинского зерна перемалывали на ее территории, а затем отправляли в третьи страны, в том числе и на Украину.

Политтехнолог Константин Калачев допускает, что после отказа Москвы от сделки Эрдоган может отправить военные корабли турецкого флота на сопровождение судов с зерном.

«В таком случае российские ВКС не станут атаковать ВМФ Турции», — заявил эксперт NEWS.ru.

Фото: IMAGO/Recep Tayyip Erdogan/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Как отреагировал Киев на остановку зерновой сделки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет использовать черноморский коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

«Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами судов. Они сказали, что они готовы, если Украина будет выпускать [грузы], а Турция будет пропускать, все готовы продолжать поставки зерна», — привел слова Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Глава государства поручил МИД Украины связаться с ООН и Турцией, чтобы те дали ответ, готовы ли они продолжать сделку.

Нужна ли зерновая сделка Украине

Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. После отказа России от продления сделки Украина будет терять до $500 млн ежемесячно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дудчак предположил, что простые жители Украины и так не получали никакой выгоды от сделки, потому что «всю прибыль присваивали коррумпированные посредники». Они «закупали зерно по существенно заниженным ценам, заработали на перепродаже огромные суммы, а затем через серые схемы вывозили деньги с территории страны».

«Принимая во внимание тот факт, что Украина полностью зависит от иностранной помощи и находится на внешнем содержании, деньги, которые бы поступали от сделки, никак бы не повлияли на ситуацию в стране», — поделился специалист.

Что сказал Китай о зерновой сделке

В понедельник 17 июля официальный представитель МИД Китая Мао Нин выразила надежду на продление зернового соглашения и заявила, что КНР готова взаимодействовать со всеми странами «для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности».

По мнению Калачева, Пекин недвусмысленно намекает России, что выступает за продление сделки.

Чем США угрожали России в случае выхода из сделки

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупреждал, что в случае выхода из инициативы Россия понесет дипломатические издержки. Как он говорил ранее, если российские политики не продлят соглашение, мир воспримет это как то, что Москва «отвернулась» от стран, нуждающихся в помощи из-за нехватки продовольствия.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен также отмечал, что отмена инициативы приведет к росту цен и возможному дефициту продовольствия в развивающихся странах.

Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru допустил, что в перспективе США вместе с НАТО также могут направить свои конвои на сопровождение кораблей из украинских портов.

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

Что такое зерновая сделка, когда ее продлевали

Зерновая сделка была ответом на мировой продовольственный кризис, который возник после начала конфликта на Украине. До СВО Киев занимал второе место в мире по экспорту пшеницы (10%) и первое место по поставкам кукурузы (15%). Кризис привел к резкому росту цен на продовольствие, от которого прежде всего пострадали бедные страны с высокой потребностью в хлебе.

Сделка гарантировала безопасность судов, которые перевозили сельхозпродукции из украинских морских портов. В ответ Россия получала содействие ООН в экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Соглашение заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле, когда представители России, Украины и Турции и ООН подписали два документа в рамках черноморской инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов. Ее действие дважды продлевалось на 120 дней и еще один раз в марте этого года — на 60 дней до 17 июля.

Возможно ли теперь продление зерновой сделки

Слуцкий пояснил NEWS.ru, что вопрос о продлении или непродлении зерновой сделки будет решаться, исходя из соблюдения интересов России, а также с учетом выполнения тех обещаний, которые давались при ее первоначальном заключении.

«А они, как известно, пробуксовывают. Террористический режим Зеленского не в состоянии Россию ни к чему принудить», — полагает парламентарий.

Фото: shutterstock.com В рамках черноморской инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд

При этом он отметил, что отмена зерновой сделки не повлияет на нуждающиеся в зерне страны, так как Россия готова обеспечивать их нужды на безвозмездной основе, вне зависимости от будущего черноморской инициативы.

Константин Калачев заявил, что Россия пойдет на возобновление сделки, если ей удастся получить дополнительные преференции, а не только те, которые предлагал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, связанные с подключением одного из российских банков к системе SWIFT.

«Есть риторика и заявления, а есть реальность. От зерновой сделки зависят отношения не только с Западом, но и Турцией, Китаем и странами Г:лобального Юга», — полагает эксперт.

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