США рассказали, чем для России обернется выход из зерновой сделки Салливан предупредил Россию о дипломатических издержках в случае выхода из зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия понесет дипломатические издержки в случае выхода из зерновой сделки, заявил в эфире CBS News советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, если РФ откажется в очередной раз продлить соглашение, срок действия которого истекает 17 июля, то в мире посчитают, что таким образом Москва «отвернулась» от стран, нуждающихся в помощи из-за нехватки продовольствия.

Возможно, Россия выйдет из соглашения... Возможно, она останется, — сказал Салливан.

По словам советника, ему сложно предсказать, какое решение примет президент РФ Владимир Путин. Салливан отметил, что Вашингтон готов к любому развитию ситуации со сделкой и взаимодействует с украинской стороной по этому вопросу.

Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках реализации Черноморской инициативы в период с августа 2022-го по июнь 2023 года Украина экспортировала около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. В случае отказа России от продления сделки Киев будет терять до $500 млн ежемесячно, как следует из расчетов, приведенных РИА Новости.

Сделка, включающая обеспечение безопасного вывоза зерна из черноморских портов на Украине, предполагала также обязательства по снятию ограничений на поставки российских удобрений на внешние рынки.