Подсчитаны возможные потери Украины в случае разрыва зерновой сделки РИА Новости: Киев в случае непродления зерновой сделки будет терять около $500 млн ежемесячно

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В случае отказа России продлевать продовольственное соглашение Украина лишится порядка полумиллиарда долларов в месяц, такими расчетами на основе данных ООН, а также украинских Минсельхоза и таможни делится РИА Новости. Агентство уточняет, что с августа 2022 года по июнь 2023 года Украина экспортировала 50,6 млн тонн зерна на $9,8 млрд.

Основная часть поставок зерна приходится на порты. За время действия сделки через них прошло 78% от общего объема экспортируемого зерна, а в последние месяцы объем поставок по морю превысил 80%, уточняет агентство. Остальная доля приходится на железную дорогу, автотранспорт и паромы.

Эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил, что из общего объема поставок украинского зерна на Черноморскую инициативу пришлось 55,5% (28,1 млн тонн). Другие же поставки в Евросоюз осуществляются через дунайские порты Измаил, Усть-Дунайск и Рени, предположил он.

16 июля ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции сообщил, что решение по продлению продовольственного соглашения после 17 июля будет принято в самый последний момент. Он отметил, что пролонгация будет осуществлена исключительно при достижении сторонами компромиссов, о которых информации пока нет.

Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что зерновая сделка не приносит России выгоды. По его мнению, от механизма по вывозу украинского зерна по Черному морю следует отказаться, так как Запад не станет выполнять свои обязательства в вопросах безопасности и продолжит переходить красные линии.