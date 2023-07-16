Стало известно, когда будет принято решение по истекающей зерновой сделке ТАСС: решение о продлении зерновой сделки примут в последний момент

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Решение по продлению продовольственного соглашения после 17 июля будет принято в самый последний момент, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции. Пролонгация будет осуществлена исключительно при достижении сторонами компромиссов, о которых информации пока нет, отметил он. Собеседник считает, что турецкая сторона в оставшееся время примет все усилия для ее продления, но должна быть готова к приостановке участия в ней России.

Очевидно, что решение будет приниматься в самый последний момент и оно будет возможно, если РФ посчитает продление сделки целесообразным. Последние заявления российской стороны показывают, что она настроена решительно, чтобы побудить ее изменить свою позицию, нужны аргументы, компромиссы, — сказал источник.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции сообщил, что соглашение может быть продлено, если власти России одобрят соответствующие предложения генсека ООН Антониу Гутерриша, которые он направил в письме президенту РФ Владимиру Путину.

До этого политолог Юрий Светов сообщил, что зерновая сделка не приносит России выгоды. По его мнению, от механизма по вывозу украинского зерна по Черному морю следует отказаться, так как Запад не станет выполнять свои обязательства в вопросах безопасности и продолжит переходить красные линии. В сложившейся ситуации Москва не должна идти на уступки, уверен эксперт.