Володин связал зерновую сделку с терактами ВСУ Володин заявил, что возобновление зерновой сделки невозможно из-за террористических атак ВСУ

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Возобновление зерновой сделки не представляется возможным, пока коридор безопасности используется для террористических атак, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что сегодня зерновая сделка не работает и лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам. Помимо этого, как указал депутат, не выполняются обязательства перед Россией по сельскохозяйственному экспорту.

Сегодня зерновая сделка не работает. Лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам. <...> Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях. Ее возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак, — написал Володин.

По словам Володина гуманитарный коридор регулярно используется для прикрытия террористических атак ВСУ. Он напомнил, что в октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру.

Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности, — резюмировал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что зерновая сделка фактически прекратила свое действие 17 июля. При этом он подчеркнул, что часть договоренностей, касающихся РФ, так и не была выполнена. По словам Пескова, Москва готова вернуться к реализации соглашения в случае, если российская часть сделки будет выполнена. При этом ЧП на Крымском мосту не повлияло на решение России об участии в договоренностях, подытожил он.