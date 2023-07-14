В США объяснили, чем чревато непродление зерновой сделки Блинкен: непродление зерновой сделки приведет к дефициту продовольствия

Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

Энтони Блинкен

Приостановка поставок зерна и удобрений в рамках зерновой сделки приведет к росту цен и возможному дефициту продовольствия в развивающихся странах, заявил в беседе с журналистами после переговоров по Юго-Восточной Азии в Джакарте госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что власти США выступают за продление зернового соглашения, передает Alarabiya News.

Критически важно, чтобы мы расширили и продлили зерновую инициативу. Если Москва выполнит свою угрозу, развивающиеся страны, в том числе в регионе, заплатят за это в буквальном смысле более высокими ценами на продовольствие, а также большим дефицитом продовольствия, — сказал Блинкен.

Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, требования Москвы в рамках зерновой сделки не выполняются. Он подчеркнул, что Россия может выйти из соглашения и вернуться к нему только после того, как все требования будут выполнены. Глава государства пообещал подумать насчет продления зерновой сделки в ближайшие дни.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара надеется на продление зерновой сделки. По его словам, у него с Путиным имеются «общие позиции» по поводу сделки. Также Эрдоган добавил, что ведется подготовка к визиту Путина в Турцию в августе.