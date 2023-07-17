Россия отзовет гарантии безопасности судоходства в Черном море МИД РФ сообщил об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море

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Российская сторона выступает против продления действия зерновой сделки, сообщило Министерство иностранных дел в своем Telegram-канале. Это означает, что РФ отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной части акватории Черного моря, сворачивает морской гуманитарный коридор и расформировывает совместный координационный центр в Стамбуле, говорится в сообщении.

Без участия России «черноморская инициатива» прекращает свое функционирование с 18 июля. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление «сделки», — отметили в министерстве.

Реализация условий зерновой сделки выглядит неутешительно даже спустя год после подписания соглашения, указали в МИД. Из предусмотренных меморандумом Россия-ООН задач не было выполнено ни одной. Зерновая сделка, в свою очередь, обслуживала корыстные интересы Киева и его западных союзников, говорится в сообщении. На Россию тем временем продолжали сыпаться новые ограничения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее назвал черноморскую инициативу примером дипломатического успеха. Он добавил, что сделка войдет в историю. По словам президента республики, он пытался спасти соглашение до последнего.