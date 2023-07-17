Эрдоган: зерновая сделка вошла в историю

Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Черноморское продовольственное соглашение вошло в историю как пример важного дипломатического успеха, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, которые приводит Hurriyet, он намерен обсудить условия зерновой сделки с президентом России Владимиром Путиным по телефону, не дожидаясь его визита в Турцию, запланированного на август.

Черноморская инициатива, которой исполняется год, вошла в историю в качестве дипломатического успеха. Благодаря ее реализации было вывезено свыше 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что позволило воспрепятствовать продовольственному кризису, — сказал глава Турции.

Он отметил, что до последнего пытался спасти соглашение.

Эрдоган также заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым условия международной сделки.

Сегодня, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, Москва уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление российского дипведомства с детальными разъяснениями позиции Москвы по зерновому соглашению, добавила она.