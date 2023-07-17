ВСУ атаковали Крымский мост: новости СВО на утро 17 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Стрингер/ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост. В Минтрансе РФ сообщили, что все конструкции пролетов Крымского моста остаются на своих опорах, сообщения о повреждении опор не подтвердились, добавили в ведомстве. При этом уточнили, что со стороны Крыма на пролетах повреждено дорожное полотно.

Также стало известно, что в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара, 14 летняя девочка получила ранения средней степени тяжести. Губернатор Белгородской области выразил соболезнования родственникам погибших.

Telegram-канал «Mash на волне» сообщает, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Представители Следственного комитета России по Республике Крым сообщили об отправке специально созданной группы на место ЧП на переправе. В ее состав вошли опытные следователи по расследованию особо важных дел.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал, что всего один российский танк смог остановить агрессивную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные в зоне СВО планировали использовать стремительную и хитрую тактику с применением легкой и тяжелой техники. Когда они пошли в наступление, отряды морской пехоты продвигались быстрее танков поддержки, оставляя их позади. Сорвало атаку неожиданное появление одного российского танка, экипаж которого не побоялся сразиться «с более крупными и быстрыми украинскими силами», рассказал Экс.

В Минобороны РФ сообщили, что экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил склад с боеприпасами и опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Оперативность и точность удара обеспечило взаимодействие с комплексом БПЛА.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов отметил, что артиллеристы группировки уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления. Тем самым была нарушена система управления противника и сорвана атака, рассказал офицер.

НАТО отказалась смягчить опасения России в сфере безопасности и это стало большой ошибкой Североатлантического альянса, считает обозреватель телеканала Центрального телевидения Китая CGTN Бобби Надери. По его мнению, НАТО также ошиблась во время событий на Майдане в 2014 году и не смогла оценить возможные последствия своих действий на Украине. Стратегические промахи Альянса и некомпетентная оценка их результатов привели к тому, что украинский конфликт затянулся, считает Надери.

Украинские власти намерены принудительно выдворить до 800 тысяч россиян из Крыма после его захвата, заявила представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева. По ее словам, которые приводит Newsweek, именно столько человек переехали на полуостров после 2014 года.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» полковник запаса Игорь Коротченко подчеркнул, что минные поля, расположенные вдоль российской оборонительной линии в зоне спецоперации, являются важным фактором сдерживания контрнаступления ВСУ. Они сковывают действия противника, сказал военный эксперт. Коротченко отметил, что минные поля не являются стопроцентной панацеей для обороняющихся. Они дают эффект только в комплексе с другими инженерными сооружениями. Также их эффект усиливает применение обороняющимися огневых средств.

Фото: МО Украины

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол заявил, что украинские военные не могут успешно вести наступление без дополнительных артиллерийских систем и поддержки с воздуха. Из-за того, что администрация США так долго мешкала с F-16 и с подготовкой пилотов, у ВСУ нет того, что нужно для победы в этом контрнаступлении, сказал Маккол. Он добавил, что Киев сталкивается с трудностями также из-за минных полей и укреплений.

Президент США Джо Байден дал «зеленый свет» обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 в европейских странах, сообщил советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан. Он добавил, что Вашингтон предоставит все необходимое для тренировок.

Киеву придется оставить России пятую часть территории, чтобы остальная часть страны получила возможность вступить в НАТО. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Экс-советник допустил, что государство может разделиться по примеру Германии после Второй мировой войны. Подобную возможность он назвал «очень неплохой сделкой».

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин в зоне спецоперации встретился с бойцами полка 1307, которые жаловались на неуставные отношения со стороны командира. Горемыкин встретился с личным составом полка, в том числе и с югорчанами, на месте он озвучил установки относительно соблюдения графика предоставления отпусков военнослужащим, а также обозначил ряд кадровых решений Минобороны.

В Киевском районе Донецка рядом с ТЦ «Галактика» вспыхнул пожар из-за обстрела со стороны ВСУ с использованием зажигательных боеприпасов, рассказало РИА Новости. Под удар со стороны Украины попал район железнодорожного вокзала в столице ДНР. Обошлось без жертв, сведений о пострадавших не поступало.

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства в 2024 году намерен добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной. По словам Трампа, он поговорит с президентами обеих стран и желаемого удастся достичь «очень быстро».

Взрыв прогремел на территории Харькова, сообщил Telegram-канал Readovka. По его данным, Вооруженные силы России атаковали железнодорожные пути. Информацию о прилетах также подтвердили местные власти. Минобороны РФ информацию не комментировало. Как уточнил канал, пораженные железнодорожные пути использовались для снабжения украинской армии, также взрыв прогремел вблизи главного материально-технического склада ВСУ. Там хранилась военная техника, переданная Киеву западными союзниками.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский военный Александр Дрюке вернется на Украину после освобождения из российского плена, передает ABC News. Он заявил, что считает страну своим «вторым домом» и хочет сделать хорошие вещи в жизни. Дрюке был захвачен российскими военными в 2022 году и пробыл в заключении 105 дней, прежде чем его обменяли. После возвращения на родину он начал помогать Киеву гуманитарной помощью в общественном центре. Теперь мужчина намерен вернуться на Украину, чтобы помочь в боевых действиях.

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