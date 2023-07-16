Пожар вспыхнул в Донецке из-за обстрела зажигательными зарядами ВСУ Пожар вспыхнул у ТЦ «Галактика» при обстреле Киевского района Донецка ВСУ

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В Киевском районе Донецка рядом с ТЦ «Галактика» вспыхнул пожар из-за обстрела со стороны ВСУ с использованием зажигательных боеприпасов, сообщает РИА Новости. Опубликовано видео работы спасателей на месте происшествия.

На кадрах с места видно, как донецкие пожарные тушат траву, загоревшуюся из-за прилетов. На видео в том числе показаны фрагменты украинских зажигательных снарядов.

Под удар со стороны Украины попал район железнодорожного вокзала в столице ДНР. Обошлось без жертв, сведений о пострадавших не поступало. На месте работают представители экстренных служб.

По данным Telegram-канала представительства ДНР в СЦКК, начиная с полуночи зафиксировано четыре случая обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками. В течение дня ВСУ также неоднократно обстреливали Куйбышевский, Петровский и Кировский районы, по которым выпускали снаряды натовского калибра.

Также 16 июля в Куйбышевском районе Донецка в результате артиллерийского удара ВСУ загорелся многоквартирный жилой дом. По данным РИА Новости, есть пострадавшие мирные жители, в том числе дети, количество не уточняется. Одна из жительниц рассказала, что пыталась сама потушить пламя, но поняв, что задыхается, выскочила в окно.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Илек-Пеньковка со стороны ВСУ. По словам главы региона, никто не пострадал, были повреждены складские помещения, водонапорная башня и ЛЭП, находящиеся на территории сельхозпредприятия. Перед этим Гладков заявил о гибели жительницы города Шебекино, которая попала под удары ВСУ в районе центрального рынка, когда ехала на велосипеде по тротуару.