Гладков сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Шебекино

Фото: vvgladkov/t.me

Мирная жительница погибла в результате обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, она ехала на велосипеде в момент атаки.

Один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. <...> Хотел принести соболезнования родным и близким погибшей, — сообщил Гладков.

Повреждения также получили фасад торгового павильона и два автомобиля, уточнил он. На место происшествия уже прибыли оперативные службы.

О гибели мирного жителя в результате обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ также сообщал Telegram-канал Mash. В публикации уточняется, что известно об одной пострадавшей.

Вооруженные силы Украины начали обстрел Шебекино в 09:30 по местному времени. Для атаки населенного пункта ВСУ используют реактивную систему залпового огня «Град». ⠀

Ранее украинские войска обстреляли хутор Мухин в Белгородской области, сообщил Гладков. По его словам, в результате нападения никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получило одно частное домовладение, осколками украинского снаряда выбито стекло.