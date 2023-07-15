ВСУ обстреляли хутор под Белгородом Гладков: ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области

Украинские войска обстреляли хутор Мухин в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, из местных жителей никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, — написал губернатор.

Гладков добавил, что в результате атаки получило повреждение один частный дом: осколками в нем выбило стекло и посекло фасад.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии ЛЭП в брянском селе Чуровичи. По сведениям канала, прогремело не менее шести взрывов, несколько снарядов упали рядом с жилыми домами. В Минобороны не комментировали данную информацию.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ нанесли удар по поселку Белая березка под Брянском. По данным канала, один из снарядом попал в жилой дом, еще три дома загорелись. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

13 украинские военные за сутки выпустили более 80 снарядов по Белгородской области. По словам Гладвова, в результате обстрелов пострадал один человек, в ряде населенных пунктов было отключено электроснабжение.