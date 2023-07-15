ВСУ атаковали ЛЭП в Брянской области Mash: ВСУ из ствольной артиллерии атаковали ЛЭП в селе Чуровичи Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ из ствольной артиллерии атаковали ЛЭП в селе Чуровичи Брянской области. По данным канала, было зафиксировано как минимум шесть взрывов. Несколько снарядов упали рядом с жилыми домами. В Минобороны не комментировали данную информацию.



Mash отмечает, что в селе отсутствует электричество, никто из мирных, предварительно, не пострадал.

14 июля Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. По данным канала, местные насчитали семь прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом. Еще три жилых здания охвачены огнем. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

12 июля украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание завода «Консервсушпрод» в Брянской области. По информации канала, в результате атаки была повреждена кровля цеха № 1. Пострадавших нет.

10 июля ВСУ нанесли удар по селу Подывотье Севского района в Брянской области. Он уточнил, что при обстреле пострадал один мирный житель, также повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.