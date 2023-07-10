ВСУ нанесли удар по Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ нанесли удар по Брянской области, один человек пострадал

Фото: МО Украины

ВСУ нанесли удар по селу Подывотье Севского района в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своемTelegram-канале. Он уточнил, что при обстреле пострадал один мирный житель, также повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. <...> Поврежден жилой дом и хозяйственная постройка, — написал Богомаз.

Богомаз добавил, что на месте работают экстренные службы. После оперативных мероприятий будет проведена оценка ущерба, а также будут организованы восстановительные работы.

Ранее Вооруженные силы Украины 9 июля безуспешно пытались нанести удары по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200. Кроме того, 9 июля глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над регионом. Он уточнил, что в результате падения снарядов полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Глава региона добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.

Позднее появилась информация, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской области. Удары планировали нанести британскими Storm Shadow. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.