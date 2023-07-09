ПВО сбили две украинские ракеты над Брянской областью

Фото: МО Украины

Российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате падения снарядов полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.

Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь, — сообщил Богомаз.

Он добавил, что пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают оперативные службы.

Telegram-канал Baza при этом сообщал, что беспилотник атаковал пилораму в Брянской области. По информации канала, дрон рухнул на крышу здания в селе Дятьково и взорвался. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.