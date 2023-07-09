Система ПВО сработала в Ростовской области Глава Донецка в Ростовской области: над городом сработала ПВО

Фото: МО РФ

Система ПВО сработала в Ростовской области над городом Донецком, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Роман Кураев. По его данным, после взрывов есть повреждения зданий, пострадавших нет. Минобороны не комментировало данную информацию.

После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка Ростовской области. <...> У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля зданий и так далее. Сейчас отработку ведет администрация города Донецка совместно с ОВД по городу Донецку, — написал Кураев.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил 9 июля, что российские военные сбили в районе Керчи крылатую ракету. По его словам, среди местных жителей пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил в Telegram, что ракетный удар по Крыму нанесен из города Запорожья, который находится под контролем ВСУ. По его словам, украинские войска перебросили туда ракетный комплекс «Гром-2» несколько месяцев назад именно для обстрела полуострова. Он добавил, что ВСУ уже обстреливали Крым этими ракетами в мае и июне.

Ранее Рогов сообщил о трех взрывах под Мелитополем. По его словам, их причиной могла быть работа систем противовоздушной обороны. В конце июня Рогов рассказал об обстреле Бердянска украинскими войсками с применением ракет Storm Shadow. Они были уничтожены ПВО еще на подлете к городу.