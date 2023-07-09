Движение по Крымскому мосту остановлено Mash: ВСУ пытались атаковать Крымский мост, из-за чего движение по нему остановлено

Фото: shutterstock

Telegram-канал Mash сообщает, что движение по Крымскому мосту временно остановлено в обе стороны. По информации канала, это связано с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать часть транспортного объекта в районе Керчи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Спустя полчаса движение по Крымскому мосту в обе стороны воcстановили. Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что ракетный удар отразили зенитчики 31-й дивизии ПВО ВС РФ. По информации канала, они перехватили ракету к северу от Тамани, обломки упали в воды Азовского моря.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские военные сбили в районе Керчи крылатую ракету. По его словам, среди местных жителей пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что удар по Крыму пытались нанести из Запорожья, находящегося под контролем ВСУ. По его словам, украинские войска перебросили туда ракетный комплекс «Гром-2» несколько месяцев назад именно для обстрела полуострова. Рогов добавил, что ВСУ уже обстреливали Крым ракетами в мае и июне.