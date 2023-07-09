В Керчи сбили крылатую ракету Аксенов: система ПВО сбила крылатую ракету в районе Керчи

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что российские военные сбили в районе Керчи крылатую ракету. По его словам, среди местных жителей пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет, — написал Аксенов.

Он также призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил в Telegram, что ракетный удар по Крым нанесен из города Запорожья, который находится под контролем ВСУ. По его словам, украинские войска перебросили туда ракетный комплекс «Гром-2» несколько месяцев назад именно для обстрела полуострова. Он добавил, что ВСУ уже обстреливали Крым этими ракетами в мае и июне.

Ранее Рогов сообщил о трех взрывах под Мелитополем. По его словам, их причиной могла быть работа систем противовоздушной обороны. В конце июня рогов рассказал об обстреле Бердянска украинскими войсками с применением ракет Storm Shadow. Они были уничтожены ПВО еще на подлете к городу.